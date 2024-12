Sport.quotidiano.net - Moto gp e KTM, Pernat: “Al 90% si corre, confidiamo in Red Bull”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 5 dicembre 2024 – In pericolo il futuro di KTM nelmondiale. La casa austriaca dovrebbe gareggiare il prossimo anno con quattro, le due ufficiali più le due satellite, dove sono sbarcati Enea Bastianini e Maverick Vinales, ma la crisi finanziaria in cui è coinvolta, piano di rientro e un debito stimato di quasi 3 miliardi, gettano ombre sul futuro nello sport. Ridotta la partecipazione alla Dakar, KTM sta portando avanti un piano di taglio del personale ed è in ballo una istanza di insolvenza in cui i creditori sono in attesa di sapere se riceveranno qualche denaro arretrato, segno di una condizione finanziaria decisamente labile. Le incertezze si riverberano sul lato sportivo anche se il debito è relativo a tre società non facente parte del repartosport. In ogni caso, Dorna è preoccupata dal fatto che KTM non sia in grado di schierare le sue quattroil prossimo anno, contratto in essere fino al 2026, e con essa anche Carlo, che ha portato nella casa austriaca Enea Bastianini in uscita dalla Ducati.