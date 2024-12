Spazionapoli.it - Il Napoli debutta negli eSports, sarà “Danipitbull” a guidare la squadra: l’annuncio (VIDEO)

Arrivaufficiale del, che finalmente sbarca nel mondo degliSerie A:il campione in caricalaUn ennesimo tassello nella crescita del club. Dopo anni di attesa anche ilentra a far parte del mondo degli, merito del suo ritorno con licenza ufficiale su EA Football nel 2024. Gli azzurri parteciperanno a tutte le competizioni relative alla EA SPORTS FC 25 nelle prossime eSerie A Goleador ed eSupercup.Come annunciato sul sito ufficiale del, alail campione in carica Danilo Pinto, in arte “”, che difenderà i colori azzurri per la stagione 2024/2025. Un innesto di valore assoluto, a dimostrazione di come l’ingresso dei partenopei nel mondo del gaming sia subito di grandissimo impatto.