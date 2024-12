Oasport.it - Equitazione: l’Italia del salto ostacoli si presenta a La Coruña con Piergiorgio Bucci e Lorenzo De Luca

Dopo aver salutato con grandissima soddisfazione la vittoria dia Madrid,delè pronta a tornare sul campo di gara anche per la settima tappa della FEI Jumping World Cup 2024-2025.Si resta in Spagna, traslocando però dalla capitale alla regione della Galizia, più precisamente a La, dove i colori azzurri saranno rapti da ben 4 binomi.Il primo sarà quello proprio di, che avrà a disposizione Hantano (con cui ha vinto qualche giorno fa) e Kiss Me Fabulese, il secondo sarà quello che vedrà il ritorno nel circuito – dopo i playoff della Global Champions League e del Global Champions Tour – diDepronto contare su cavalli come Carlson 86 e Curcuma Il Palazzetto. Oltre a loro, vi saranno anche Eugenio Grimaldi (Chanimo e Pompon vd Koekoek) e Guido Grimaldi (Candy Rose e Gentleman).