Capezzone | il duro scontro di Cartabellotta con l' Italiano

Durissimoa fuoco in Commissione Covid. Il grave fatto di sangue si è verificato quando tre incolpevoli passati remoti, pacifici e inermi, si sono trovati di fronte a uno spietato e armatissimo Nino. Senza motivo apparente e senza essere stato provocato dai verbi, il presidente di Gimbe ha sparato a sangue freddo crivellando di colpi gli incolpevoli verbi “chiedere”, “dire”, “tradurre”. Risultato? Giudicate voi: «chiesimo», «dissimo», «tradummo». E così, i tre verbi sono rimasti immobili sul pavimento della Commissione in una pozza di sangue, freddati dalle tre sgrammaticatissime pallottole dell'audito. A onor del vero, senza che ciò suoni come attenuante a favore di, va detto che il leghista Alberto Bagnai, oltre ad aver messo alle corde nel merito il presidente di Gimbe sulle faccende relative alla gestione della pandemia, si è comportato da vero e proprio agente provocatore, intuendo la probabilissima colluttazione violenta trae la lingua italiana, e scegliendo di parlargli al passato remoto («Non ricordo cosa disse Gimbe», ha diabolicamente buttato lì il parlamentare).