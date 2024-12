Formiche.net - Senza eurobond, addio crescita. La sponda di Lagarde a Draghi

Leggi su Formiche.net

Marione ha fatto un caposaldo del suo voluminoso rapporto. Gli, temuti dalla Germania, boicottati in ogni tempo dai Paesi frugali, cominciano a far breccia anche alla Banca centrale europea. D’altronde, sostenere la transizione, tenere il passo, sempre che sia possibile, di Stati Uniti e Cina, costa e tanto. E l’Europa di soldi non ne ha, a meno che non sia il mercato a prestarglieli. E così dovrebbe essere, secondo Christine, intervenuta nella sua tradizionale audizione all’Europarlamento.“Dal mio punto di vista, avere una unione di bilancio sarebbe certamente un miglioramento. E glisarebbero una delle strade per arrivare a un’unione di bilancio. Il tema ha a che fare davvero con il completamento dell`Unione monetaria economica. Abbiamo un’unione monetaria ma non un’unione di bilanci e ci sono molte strade per arrivarci.