Agi.it - Il deputato-notaio del M5s: "Un ricorso di Grillo sarebbe temerario"

Leggi su Agi.it

AGI - Undi Beppeai giudici per rivendicare il simbolo del Movimento 5 stelle non avrebbe fondamento giuridico: ne è certo il, e, del Movimento, Alfonso Colucci. "Si configurerebbe - spiega - come un'azione temeraria e come tale investirebbe anche la responsabilità patrimoniale di colui che la pone in essere. E sicuramente - avverte - oggi saremmo meno dolci di quanto fummo a Napoli". Il riferimento è al 2022, quando alcuni iscritti esclusi dal voto si rivolsero al giudice con unche venne bocciato. In questo caso, fa capire Colucci,chiamato anche a sostenere le spese legali. "Questa eventuale iniziativa non ha alcun pregio giuridico né politico", osserva ancora per aggiungere ironicamente che "posso interpretarla come un'iniziativa di natura artistica".