FOTO Export e internazionalizzazione | momento fertile per le aziende sannite

Tempo di lettura: 2 minuti“L’e l’hanno un’esigenza comune, quella di essere affrontati in maniera strategica, strutturata e sinergica.” Marialaura Nazzaro, amministratrice di YourStudio e Vice – Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento, ha analizzato le strategie e la gestione del rischio nel corso del Convegno sul tema “Strategie die gestione del rischio sui mercati internazionali” che si è svolto al Convitto San Vittorino. Prendere quindi visione di nuove opportunità offerte dal panorama macroeconomico e geopolitico attuale, e di conseguenza proporre strategie di crescita sui mercati internazionali per le imprese del territorio sannita e campano: questo lo scenario analizzato nei lavori odierni.L’incontro, moderato da Gianrocco Rossetti, è stata un’occasione di confronto tra vari soggetti per analizzare le opportunità presenti.