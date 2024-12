Fallen | dalla trama al cast tutto quello che c’è da sapere sulla serie

Leggi su Cinefilos.it

alche c’è daGrazie al grande successo della saga di Twilight, hanno preso vita sul grande schermo numerose storie d’amore per giovani di carattere fantasy, dove uno dei due amanti si rivelava appartenere ad una sempre diversa specie di creature fantastiche. Tra i titoli più famosi di questo genere vi è(qui un nostro approfondimento), arrivato sul grande schermo nel 2016 per la regia di Scott Hicks. Il film è la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo scritto da Lauren Kate nel 2009, ma il suo scarso successo portò ad accantonare i piani per ulteriori sequel.Nel febbraio 2021, tuttavia, è stato reso noto che è in fase di sviluppo un adattamento televisivo del romanzo di Lauren Kate, ora finalmente disponibile e intitolato a sua volta