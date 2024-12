Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, il Milan travolge il Sassuolo 6-1 e vola ai quarti

o, 3 dicembre 2024 – Unin versione “Terminator” strapazza 6-1 ildi Grosso – che questa sera, a onor del vero ha concesso ampio spazio alle cosiddette seconde linee – e strappa il pass per idi finale didove affronterà la vincente della sfida tra Roma e Sampdoria. Sono bastati poco più di 20’ agli uomini di Fonseca per archiviare la pratica: sospinti dall’incontenibile asse Leao-Abraham e da un ispirato Chukwueze, i rossoneri sono passati in vantaggio dopo appena 12’, proprio con il nigeriano che ha ricevuto un assist al bacio di Reijnders e con il mancino ha ribadito in rete la palla che aveva colpito il palo. Dopo aver servito un pallone sublime al compagno, Reijnders si è poi definitivamente preso il palcoscenico con la staffilata del 2-0 al 17’, che ha anticipato il tris firmato ancora da Chukwueze, bravo a raccogliere la sponda di Abraham e a segnare di sinistro, e il poker di Leao.