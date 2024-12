Zonawrestling.net - WWE: Il post Raw si accende, Xavier Woods contro Kristen Yim, la compagna di Big E

I New Day una volta erano considerati inseparabili, ma tutto è cambiato quandoe Kofi Kingston hanno cacciato Big E durante l’edizione del 2 dicembre di RAW. Non sorprende cheabbia ora deciso di prendersela con la partner di Big E,Yim. Ladi Big E e sorella di Michin è intervenuta su X per commentare il tradimento scioccante. Era entusiasta all’idea di ospitaree Kofi Kingston a casa loro, tuttavia, dopo quello che hanno fatto, li ha definiti ingrati e piagnucoloni:“Quando abbiamo comprato casa, non vedevo l’ora di invitare i ragazzi. Stavo già pensando mentalmente di preparare DUE pasti diversi per accontentare il vegano @TrueKofi e il palato infantile di @AustinCreedWins. Ma visto che volete essere ingrati e piagnucoloni, potete pure STROZZARVI.