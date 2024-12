Zonawrestling.net - WWE: Anche Becky Lynch dovrebbe presenziare all’evento di presentazione della compagnia su Netflix

Stanotte la WWEtenere un importante “media day“, come lo definirebbero nel mondo NBA, un evento didel prodotto WWE che tra meno di un mese farà capolino sulla piattaforma di streaming più importante del pianeta,. Lo show si terrà a Los Angeles, nel quartier generale di, dove ci saranno i nomi più importanti: oltre, ovviamente ai dirigenti di entrambe le compagnie (tra cui Nick Khan e Triple H), ci saranno CM Punk, Seth Rollins, Cody Rhodes, Liv Morgan e The Miz.Stando a quanto riportato da PWInsider, tra i presenti ci sarà. L’inclusione di The Man nella lista degli atleti presentiha subito scatenato le voci sul suo futuro, visto che la wrestler è ormai lontana da tempo dallae non ha più rinnovato ufficialmente il suo contratto.