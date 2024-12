Roma blindata per il Giubileo | la Questura vara il piano sicurezza

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 dicembre 2024 – È pronto ildiper l’anno giubilare contenuto in un’ordinanza di servizio in materia di ordine epubblica del Questore di.La pianificazione, strutturata sulla base degli indirizzi del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e delle direttive del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica, giunge al termine di numerosi momenti di condivisione nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e laPubblica presieduto dal Prefetto die di approfondimenti tematici nei tavoli tecnici tenuti innegli ultimi due mesi.È un documento di circa 150 pagine che disciplina la pianificazione dei profili securitari che interesseranno la Capitale durante tutto il periodo giubilare: “accoglienza, cortesia e rigore” saranno le parole chiave da cui muoverà la macchina della