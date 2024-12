Ilrestodelcarlino.it - Maria Silvia Arcuti è la nuova preside del liceo ’Monti’

Cambio in corsa ai vertici di alcune scuole di Cesena. Sono stati revocati gli incarichi di reggenza assegnati a fine agosto e nominati i presidi per il prossimo triennio. Si tratta dei vincitori della procedura di reclutamento riservata ai dirigenti scolastici indetta dal Ministero dell’Istruzione e del merito ed immessi in ruolo il 4 novembre. L’assunzione, inizialmente prevista per settembre scorso, aveva subito un improvviso arresto a seguito di un contenzioso e il Tar del Lazio aveva sospeso la graduatoria finale. Il timone del‘Monti’ è così passato da Raffaella Irene Contrafatto (già dirigente delartistico e musicale ‘Canova’ di Forlì) a, 59 anni, pugliese e laureata in Fisica, con un lungo curriculum alle spalle e numerose pubblicazioni. L’altra reggenza in città era alla scuola media ‘Via Pascoli’, composta dall’omonimo plesso ai piedi del Monte e le succursali di San Domenico e Calisese.