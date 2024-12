Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese accetta il sacrificio di pedone alla settima mossa dopo quasi mezz’ora

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:38 8. Ag4 è stata giocata da. Non la scelta migliore dei motori, ma è la più umana, giacché ben pochi umani si sarebbero avventurati in Ca6 restringendo il campo d’azione del Cavallo,mettendolo volontariamente fuori dpartita.risponde al colpo con 9. Cd2.10:37 E di nuovosi ritrova a pensare cosa fare.10:35 Il compenso per ilsacrificato, in quota Bianco, è nella sostanza proprio una maggior attività dei pezzi, ma bisogna vedere se questa durerà. Certo è che, stante com’è la situazione, i due giocatori sono decisamente indietro con lo sviluppo, ma sono regole generali degliche tra Grandi Maestri a volte (anche più di a volte) si tendono a non seguire troppolettera.