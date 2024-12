Metropolitanmagazine.it - Chi è Misha Carry, il nuovo e giovane fidanzato di Vera Gemma: “Mi sento sempre viva e attiva”

ha ritrovato l’amore dopo il breve flirt con Gue Pequeno, di cui ha parlato a Verissimo lo scorso gennaio, l’attrice e cantante ha voltato pagina e su Instagram si è mostrata in compagnia di Mihail Fulga, il cui nome d’arte è, rapper 20enne.È stata la stessa, quest’estate con alcune foto su Instagram, a ufficializzare la sua nuova storia d’amore con. Negli scatti condivisi sui social, l’attrice si trova a Roma in compagnia di. I due passeggiano tenendosi per mano, vestiti in stile country, mentre si guardano con passione. “Arte ed energie”, si legge ad accompagnare le immagini. Stando a quanto riporta Dagospia, i due si frequentano da tre mesi e la scintilla sarebbe scoppiata durante la collaborazione per ilbrano di, Tigre di Razza.