Chi è Lucrezia Hailé Selassiè, l’ex di Manuel Bortuzzo rinviata a giudizio per stalking

Il nuotatore paralimpico, è stato vittima di atti dida parte diSelassié, conosciuta durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip 6, stessa edizione di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, anche loro al centro di fatti di cronaca negli ultimi giorni. La giovane avrebbe inviato messaggi insistenti e minacce come «Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo», perseguitandocon biglietti e pedinamenti, anche all’estero. La situazione, iniziata nell’aprile 2022, ha costretto l’atleta a denunciarefidanzata, portando a un divieto di avvicinamento e all’uso di un braccialetto elettronico. Gli episodi includono irruzioni in ristoranti, aggressioni fisiche e tentativi di contatto in ospedale e durante eventi sportivi. Il processo a carico di Selassié, accusata diaggravato, inizierà il 28 gennaio con rito abbreviato.