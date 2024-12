Ilrestodelcarlino.it - Yuasa, così non basta: "Crediamoci sempre"

Chiuso con il 3-0 subito a Piacenza il girone di andata dellaBattery Grottazzolina che ha retto bene per larga parte della sfida contro una formazione di alto livello come quella di Anastasi, ma purtroppo non èto. La lettura della gara nelle parole di coach Massimiliano Ortenzi: "Abbiamo fatto fatica in alcuni momenti della partita a tenere alto il livello di cambio palla e abbiamo commesso qualche errore di troppo anche quando abbiamo ricevuto bene. Poi quando loro battono forte è più complicato. Su questo è innegabile che c’è da fare meglio. Poi siamo stati in gara su muro-difesa e sulle cose che ci eravamo detti anche di fronte a questi giocatori qua. Manca la sicurezza di essere continui in cambio palla e in certe occasioni. Nel terzo qualche palla fuori di troppo ha concesso quei punti che contro certe squadre è poi complicato andare a recuperare perché sanno gestirli nel modo migliore".