Calcionews24.com - Wanda Nara attacca: «Icardi? Aveva perso 10 chili. Poi ho trovato chat e al momento del tradimento…»

Leggi su Calcionews24.com

parla di Mauro, exnte dell’Inter. Le nuove parole della showgirl ed ex compagna dell’ex nerazzurro Non sembra voler finire la lunga telenovela che vede come protagonistie Mauro. L’ex compagna dell’exnte dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni decisamente forti. Ecco un breve estratto rilasciate alla tv argentina Telefe:– «Comincerò dall’inizio, .