Sky – Rinnovo complicato per Meret Inter e Manchester United lo aspettano

Il futuro di Alexpotrebbe essere lontano dal Napoli. Stando a quanto riporta il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Deutschland, Florian Plettenberg, il prolungamento di contratto dell’estremo difensore azzurro è in bilico e intanto alcune squadre sono già alla finestra monitorando la sua situazione. Su tutte l’e ilsi sono già fatte avanti: i due club hanno manifestato unesse concreto nei confronti del portiere classe 1997.Leggi anche:è l’icona del Napoli, portiere da valutare meglio anche in NazionaleQueste sono le dichiarazioni dell’esperto di mercato Sky.de Florian Plettenberg, tramite il suo profilo X: “Il contratto di Alexdell’SSC Napoli scade a fine stagione e non è ancora chiaro se verrà prolungato. Ci sono già richieste concrete e c’èesse da parte die del“, ha scritto l’esperto di mercato nel suo post.