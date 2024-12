Agi.it - "Nessun litigio, il governo non cadrà", assicura Meloni

Leggi su Agi.it

AGI - "Litighiamo tutti i giorni, litighiamo la mattina e beviamo un bicchiere di vino insieme la sera". Con questa battuta la presidente del Consiglio Giorgiaha risposto a Nicola Porro alla domanda sulle tensioni nelnel corso dell'intervista a 'Quarta Repubblica', in onda questa sera su Rete 4. "No, non litighiamo, qualche inciampo c'è, è anche fisiologico, ma sappiamo che cosa gli italiani sperano e si aspettano", ha affermato la premier dopo il caso aperto dal no di Forza Italia al taglio del canone Rai,ndo che il"non". Un altro caso che agita le acque è legato all'offerta di acquisto di Unicredit per Bpm. "L'operazione è un'operazione di mercato, dopodiché ilha degli strumenti per intervenire, qualora dovesse rilevare che l'operazione non rientra nell'ambito dell'interesse nazionale", ha sottolineato, "ma questo è un file che sta seguendo il ministro Giorgetti, mi fido molto del suo giudizio sulla materia e quindi facciamo delle valutazioni assolutamente neutrali, ma nell'interesse nazionale italiano".