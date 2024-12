Lanazione.it - Material Preview: la Italfimet tra le realtà d’eccellenza della filiera della pelle

Arezzo, 2 dicembre 2024 – Latra leproduttiva. L’azienda di Monte San Savino, punto di riferimento internazionale per i processi galvanici, sarà presente mercoledì 4 dicembre aldi Scandicci che rinnoverà l’appuntamento con un importante meeting internazionale finalizzato all’incontro, al confronto e alla condivisione di “saper fare” tra i principali professionisti dei settori moda, conciario e tessile. Questo evento rinnova una vetrina per innovazioni e sperimentazioni capaci di innalzare la qualità di processi e prodotti, con lache avrà il compito di presentare i propri percorsi di ricerca e sviluppo orientati a sostenibilità, sicurezza dei lavoratori e tutelasalute. La sinergia tra reparti ingegneristici e laboratori chimici ha permesso di giungere alla produzione di rivoluzionarie soluzioni chimiche ecocompatibili per una galvanica esente da sostanze nocive quali nichel, cianuro o cromo ma capace, comunque, di assicurare elevati standard di estetica, solidità e durata nel tempo.