Ilfattoquotidiano.it - Intel, il numero uno Pat Gelsinger getta la spugna. Lascia dopo aver mancato gli obiettivi promessi

, a sorpresa, anche iluno del colosso statunitense dei semiconduttori. Pat, ha annunciato il passo indietroquasi quattro anni nel ruolo di amministratore delegato. Non è riuscito a centrare gliannunciati e sotto la sua guida il titolo del gruppo ha dimezzato il suo valore.ha faticato a tenere il passo con rivali come Nvidia e Advanced Micro Devices, in particolare nella produzione di chip per l’ligenza artificiale.La società ha comunicato dinominato il responsabile finanziario David Zinsner e la vicepresidente esecutiva Michelle Johnston Holthaus come co-ceo ad interim. Frank Yeary invece è stato nominato presidente esecutivo ad interim. Il cda ha istituito un comitato per cercare un successore permanente.Nel febbraio 2021, assumendo la guida dell’azienda,si impegnò a rilanciare l’azienda, che era rimasta indietro nella corsa alla realizzazione di chip più veloci con transistor più piccoli.