Come cambia il Green Deal con il secondo mandato di Ursula von der Leyen

La nuova Commissione europea si è definitivamente composta evon derha ottenuto, il 27 ottobre, la fiducia per il suopresidente per il periodo 2024-2029. L’ex ministra della Difesa tedesca era stata una delle principali artefici e sostenitrici delEuropeo. Cosa ci si può aspettare, dunque, per il futuro e il proseguimento delle iniziative strategiche che hanno lo scopo di portare il vecchio Continente verso la neutralità climatica e la transizione verde?La maggioranza minima del von derbisIl primo dato da tenere in considerazione se pensiamo al futuro del, è chevon derè stata rieletta con una maggioranza molto risicata, anzi minima. Per essere precisi, si tratta della fiducia con il dato più basso di sempre: il von derbis, infatti ha ricevuto 370 voti favorevoli, 282 voti contrari e 36 astenuti (cioè il 51% dei voti a favore e il 49% contrari o astenuti).