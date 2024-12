Inter-news.it - Calhanoglu: «Dedichiamo i nostri premi a Bove. Sogno la Champions League»

Hakanha parlato al Gran Galà del Calcio 2024. Un commento su Edoardo, un giudizio sulla stagione dell’Inter e un “da realizzare” tra i temi trattati.PENSIERO – Così Hakana Sky Sport sul malore accaduto a Edoardoin Fiorentina-Inter: «Lo scudetto mi ha dato felicità. Sono contento anche di ricevere questoo, ma quello che è successo ieri a Edo è stato molto difficile per noi, anche mentalmente. Siamo tutti con lui, la salute viene sempre prima. Noi come Interquestoo a lui».sugli obiettivi dell’InterLO SCENARIO – Cosìsui suoi propositi individuali e collettivi: «Noi vogliamo sempre vincere, essere in alto, sappiamo che non è facile ma ci proveremo. Siamo tutte lì, ci aspetta una grande partita contro il Bayer Leverkusen, ma in campionato siamo lì.