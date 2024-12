Lanazione.it - Zenith Prato ancora ko: la Pistoiese si impone 3-1 al Lungobisenzio

Leggi su Lanazione.it

, 1 dicembre 2024 - Masticaamaro la. Gli uomini di Settesoldi perdono il secondo derby consecutivo, stavolta contro la, uscendo però a testa alta e con un finale di gara in crescendo. Purtroppo la situazione in classifica si fa sempre più difficoltosa per i bluamaranto, penultimi in solitaria a quota 11. Al primo affondo, all’8’, lapassa in vantaggio con un diagonale chirurgico di Basanisi che concretizza al meglio una ripartenza arancione su palla persa dai padroni di casa. Al 14’una ripartenza della formazione ospite su una palla rubata a metà campo con Sparacello che stavolta colpisce Brunelli in uscita da ottima posizione e grazia la. Alla mezzora i padroni di casa si fanno vedere in avanti sugli sviluppi di un corner con un bel colpo di testa di Rosi, che però finisce a lato rispetto alla porta di Cecchini.