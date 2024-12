Ilfattoquotidiano.it - Pedro Sánchez rieletto segretario dei socialisti spagnoli: “Inseriremo in Costituzione aborto, matrimonio omosessuale e salario minimo”

Il Partito socialista spagnolo (Psoe) si impegna a introdurre nellail “diritto delle donne a decidere sul proprio corpo, iltra persone dello stesso sesso e il“, come deciso dal 41esimo Congresso tenuto sabato e domenica a Siviglia. Lo ha annunciato il premiernel discorso pronunciato dopo la rielezione agenerale. “Le forze progressiste in tutta Europa e nel mondo ci guardano e ci vedono come fonte d’ispirazione. E lo siamo, perchè il modello spagnolo è un successo e dobbiamo rivendicarlo”, ha detto. “Durante questi anni siamo riusicti a conciliare la crescita dell’impiego e la crescita economica con la riduzione delle diseguaglianze e delle emissioni”, dimostrando che “il benessere della maggioranza può e deve imporsi sul privilegio di pochi”, ha aggiunto.