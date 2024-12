Ilrestodelcarlino.it - Oggi i 12 quartieri vanno al voto. Il centrosinistra cerca l’en-plein. Centrodestra a caccia dei ribaltoni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

si vota. I pesaresi sono chiamati alle urne (dalle ore 9 alle 19) per il rinnovo dei Consigli dei 12. All’appello manca il tredicesimo, il Municipio di Monteciccardo, che ha già scelto la sua rappresentanza in occasione delle scorse elezioni amministrative. A presentarsi in questa tornata elettorale, per il, è la lista "con Biancani, la marcia in più" (presente in 11dei 12 totali, visto che per il San Bartolo è stato dato spazio alla storica lista civica "Il Faro"), mentre per ilè la lista "Ascoltiamo Pesaro". La prima si propone con 122 candidati, la seconda 118. Considerando i risultati del 2019, quando ilaveva fatto enaccaparrandosi tutti e 12 i(in alcuni casi anche con percentuali bulgare) e tenendo conto anche gli ultimi risultati alle elezioni amministrative, la lista dello schieramento dirimane anche quest’anno la squadra da battere.