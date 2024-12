Ilnapolista.it - Gina, 106 anni: «In tv guardo solo lo sport, ciclismo e la Juve» (Libero)

intervista oggiGasapini, 106e un’energia inesauribile. Vive in provincia di Mantova e conduce una vita del tutto normale senza troppe ristrettezze nel cibo, ma senza mai fermarsi. Fa ancora la pasta a mano e lavora con la lana, si ferma poche volte:«Ogni tanto mi fermo per guardare la televisione, soprattuto se c’è lo».Cosa le piace? «Il, quando trasmettono il Giro d’Italia o il Tour de France non mi perdo na tappa. E poi il calcio».Squadra preferita?«Lantus, sono tifosissima. Ho letto tanti libri sui calciatori del passato. I miei preferiti? Sivori, Cabrini, Tardelli. E Scirea: quando è morto ho mandato una lettera di condoglianze alla moglie».Mai stata allo stadio a vedere una partita dei bianconeri?«Sì, certo, quando sono venuti a giocare qui a Mantova.