Corvetto per la consigliera Pd finisce male | contestata dagli amici di Ramy

Leggi su Liberoquotidiano.it

Laregionale del Pd Carmela Rozza, è statadurante il corteo peral quartierea Milano. Presentataorganizzatori come “amica”, la dem è stata fischiata più volte durante il suo intervento al microfono: “Sono qui solo per dirvi che ritengo che non si possano giudicare i quartieri popolari se non si conoscono, i giovani devono avere tutte le opportunità possibili. Le istituzioni devono esservi vicine”. Rozza è stata interrotta da alcuni ragazzi che la accusavano di “fare campagna elettorale”.