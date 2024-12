Quotidiano.net - Braccio di ferro tra Russia e Turchia

Massi ?eravamo dimenticati della Siria. Pensavamo che l’accordo trovato cinque anni fa con Putin ed Erdogan a fare da garanti, sarebbe bastato per mettere una pietra sopra la guerra civile in un Paese in cui invece le ceneri del conflitto sono riuscite a nascondere (per poco) la brace che è tornata di nuovo ad ardere. Succede adesso e probabilmente non a caso, con uno scenario internazionale in cui ci sono due conflitti che non servono solo a ridefinire i confini e nemmeno, probabilmente, a regolare i conti. L’allarme di Geir Pedersen, inviato speciale dell’Onu in Siria, datato solo lo scorso ottobre, è caduto nel vuoto. Diceva, in sintesi, che "le violenze regionali in Siria sarebbero potute solo peggiorare". E così è stato, ma non è un eterno ritorno. Perché il fronte siriano si è riaperto nell’esatto momento in cui tra Israele e Libano è stata trovata una fragile tregua (e Damasco è da sempre snodo cruciale della filiera d’armi di Hezbollah che parte dall’Iran, forze in difesa di Assad anche sul campo, e nel mirino di Israele).