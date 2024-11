Quotidiano.net - Siria nel caos, Ong: “Gli jihadisti conquistano Aleppo”. Raid russi contro i ribelli

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 30 novembre 2024 –è nel. Secondo l'Osservatoriono per i diritti umani (Sohr), un gruppo di monitoraggio con sede nel Regno Unito, glie ialleati hanno preso illlo di diversi quartieri della seconda città più grande del Paese. Lo riporta la Bbc. L'Osservatorio ha dichiarato che ihanno occupato la maggior parte della città, dai centri governativi alle prigioni. Un video pubblicato su un canale affiliato al gruppo militante islamista Hayat Tahrir al-Sham (Hts) sembra mostrare combattentia bordo di veicoli all'interno di. Jihadists drive throught the village of Talhiyah, located east of the northwestern Syrian city of Idlib near the Taftanaz military airport, after the area was taken over by Jihadists and their Turkish-backed allies in the latest battles with government forces in the northern Syrianprovince, on November 29, 2024.