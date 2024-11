Quotidiano.net - Santanchè, 'Artigiano in Fiera' celebra il valore del mestiere

"Qui si rappresenta la bellezza, il Made in Italy e ildel". Lo ha detto Daniela, ministra del Turismo, alla prima delle due inaugurazioni diin, l'evento che riunisce aMilano Rho artigiani da tutto il mondo: circa 2.800 stand espositivi di micro e piccole imprese provenienti da 90 Paesi in 8 padiglioni. "Fiere come queste sono n portanti anche per destagionalizzare il turismo - ha aggiunto- quindi questo è un forte connubio che deve continuare". Il primo taglio del nastro nell'Area Arabia Saudita, Paese dell'Anno per il Medio Oriente (seguirà una seconda cerimonia nell'Area Algeria - Paese dell'Anno per l'Africa), presenti Fahad Abdulraman S Alkanaan, viceministro della Cultura per le Relazioni Culturali Internazionali del Regno dell'Arabia Saudita, Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Antonio Intiglietta, presidente Ge.