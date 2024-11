Quotidiano.net - Le rivelazioni di Elle MacPherson nel suo nuovo libro

‘Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself’ è il titolo deldi, uscito il 19 novembre 2024. All’interno dpagine possiamo leggere diversi passaggi intensi della vita della supermodel australiana. Una autobiografia con racconti inediti nei quali la donna racconta i suoi momenti più difficili e mai rivelati prima. Le confessioni in ‘Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself’ La donna, oggi sessantenne, ha ammesso candidamente come l’apparenza di quello che gli altri vedevano e la realtà del suo quotidiano fosse completamente alterata: "La mia vita sembrava fantastica a tutti. All'esterno stavo facendo un ottimo lavoro ma, nel profondo, ero davvero in difficoltà". Nel 2003 ha dato alla luce suo figlio Cy con l'allora compagno, il finanziere francese Arpad "Arki" Busson.