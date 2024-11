Lettera43.it - La giornata mondiale contro l’Aids e quello spettacolo in ricordo di Freddie Mercury: il racconto della settimana

Leggi su Lettera43.it

È sabato 15 maggio 1993 e sono parecchio agitato perché stasera andrò con mia cugina al Teatro Smeraldo a vedere unomultimediale intitolato The Show Must Go On – Omaggio a, organizzato dall’Asa, l’associazione per cui lei lavora che si occupa di malati di Aids e di sieropositivi. Non so granché di Aids, tranne che è una malattia che si prende con le siringhe, ma sono mega fan dei Queen di cuiera leader assoluto, sono il mio gruppo preferito. E poi è la prima volta che esco la sera per andare a teatro. Da qualche mese ascolto solo una musicassetta del loro Greatest Hits vol. II, che in copertina ha una specie di stemma araldico che evoca vagamentedei realiGran Bretagna che comprende leoni eretti sulle zampe posteriori, un nastro sagomato a forma di lettera “Q” con una imponente corona al centro e una mitica fenice che spiega le ali.