Il parrucchiere in musica. Dopo Sanremo c’è Sky

Sta per concludersi un’altra avventura per Giuseppe Castiglione, il notosenese, proprietario del Beautè Store al 114 di viale Pietro Toselli. Castiglione, i cui tagli sono già apparsi su Vogue, su importanti passerelle e sul palco di, sono da tempo ogni giovedì sera su in diretta in prima serata su Sky, indosso ai concorrenti della diciottesima edizione di XFactor Italia. "È stata una prima volta per me. Mi sono trovato molto bene, voglio bene ai ragazzi (ndr i concorrenti) – ha raccontato Castiglione –. C’è un gruppo di Montevarchi, ho scoperto che abbiamo dei contatti in comune, e un ragazzo ha detto che verrà a trovarmi. Rispetto a, dove ho lavorato con cantanti di un certo livello, già affermati, in un certo senso pretenziosi fino all’impossibile, qui i ragazzi sono disponibili e si affidano agli stilisti.