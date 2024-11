Ilnapolista.it - I tifosi del Como: striscione sulla monaca di Monza, versione volgare di quello dei napoletani su Giulietta

deldimodellodel Napoli suè ‘na zoccola ha fatto scuola. E storia. È uno degli striscioni più citati nella storia del calcio italiano. Storia ahinoi zeppa di striscioni illeggibili farciti di rime baciate, che spesso esprimono pensierini da seconda elementaredifesa della maglia, della città, dell’onore e della dignità. Il nulla impastato col niente. “è ‘na zoccola” fu un lampo nel buio e decenni dopo i sostenitori delhanno provato in qualche modo a emulare i loro colleghi partenopei. Non ci sono riusciti. La loro è stata una, per nulla poetica. Oggi si è giocatae icomaschi hanno esposto lo: “L’unica vostra storia: il racconto di unaputtana”.