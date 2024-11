Notizie.com - Cosa sta accadendo in Siria, dove i ribelli vogliono rovesciare il governo. Le implicazioni per Russia ed Israele

Nuovo fronte di alta tensione in Medio Oriente: gruppihanno conquistato Aleppo, in, nel tentativo di prendere il controllo del Paese.Non è facile comprendere né descrivere ciò che stainin queste ore. Da una parte c’è ildi Bashar al Assad, dall’altra le forzeche in pochissime ore hanno conquistato la seconda città del Paese, Aleppo.stainil. Lepered(ANSA FOTO) – Notizie.comUn obiettivo strategico e simbolico quello raggiunto: qui Assad aveva annunciato di aver consolidato il controllo della città. In realtà, però, ad Aleppo, città patrimonio dell’Unesco da 2 milioni abitanti, inon avrebbero incontrato quasi nessuna resistenza. Ciò che è certo è che in Medio Oriente si è aperto, o meglio riaperto, un nuovo fronte caldissimo.