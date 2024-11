Oasport.it - Volley femminile, Novara a Conegliano senza nulla da perde nella decima di A1. Rischio Bergamo per Milano

Giornata di grandi sfide, lain serie A1, un grande classico delitaliano nelle ultime stagioni, epromettono spettacolo ma anche l’anticipo tra Firenze e Busto e la sfida tra Scandicci e Chieri suscitano sicuramente l’interesse degli appassionati.Il campo principale è sicuramente quello di Villorba dove domenica alle 18.00 va in scena la sfida tra la Prosecco Doc Imocoe la Igor Gorgonzola. Le due squadre sono accomunate dalle vittorie in Coppa in settimana in Polonia:ha faticato non poco ad avere ragione di uno scatenato Developres Rzeszowterza sfida del girone di Champions, mentreha vinto nettamente la sfida di andata di Cev Cup contro la capolista del campionato nazionale LKS Commercecon Lodz, ritrovando quella fiducia che rischiava dire in campionato.