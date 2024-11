Iltempo.it - Sicurezza, spuntano le "ronde" a pagamento da Trastevere alla Cassia

Tra movida selvaggia, baby gang e stranieri fuori controllo il tema dellatiene in ansia tanti romani ele offerte per la vigilanza fai-da-te, delle vere e proprie "di quartiere" private. Le offre una serie di volantini lasciati asu cui campeggiano l'immagine del Colosseo i numeri da chiamare, con il messaggio: "Non vi sentite sicuri quando rientrate a casa la sera? Il tuo palazzo o quartiere non è sicuro? Contattaci, saremo la tua ronda di quartiere". A offrire il servizio è un'agenzia privata che propone"scala per scala" oppure sorveglianza su strada, spiega il Corriere della sera, una sorta di vigilanza notturna acon i condomini che possono contattare il proprio vigilante per segnalazioni. Ad avvalersi dei servizi dell'agenzia che ha sede a Casal Lumbroso ci sarebbero gruppi di residenti in via Cortina D'Ampezzo e sulla, ma anche in quartieri più popolari come il Tuscolano e il Portuense.