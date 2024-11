Iltempo.it - Il Suv elettrico di lusso

I prototipi della Range Rover Electric si trovano attualmente in uno dei climi più implacabili del mondo, sottoposti ai test più intensi che una Range Rover abbia mai affrontato. Nell'ambito dell'estenuante sviluppo della prima Range Rover completamente elettrica, gli Emirati Arabi Uniti sono il banco di prova per un rovente esame nel deserto. Le prestazioni e l'efficienza del veicolo sono messe a dura prova per garantire che la temperatura dell'intero sistema di propulsione sia controllata in modo affidabile, garantendone la longevità e l'autonomia ottimali. Range Rover sta sottoponendo il suo nuovo e più intelligente sistema di gestione termica a test rigorosi, a temperature di 50°C e con il 90% di umidità. Nell'ambiente di test a cui sono sottoposte tutte le Range Rover, non c'è posto più impegnativo per un sistema di climatizzazione.