Lettera43.it - Federica Pellegrini: «Madonia? Atteggiamenti che mi stavano sulle balle»

si appresta al cambio di partner a Ballando con le stelle. Nella nuova puntata di sabato 30 novembre, infatti, la Divina esordirà al fianco di Samuel Peron, chiamato per sostituire il maestro Angelocon cui l’ex stella del nuoto aveva iniziato la sua esperienza nello show. Intanto a Striscia la notizia, che nell’appuntamento di venerdì 29 alle 20.35 su Canale 5 le consegnerà il suo ottavo Tapiro d’oro personale, non ha nascosto lo stupore per la decisione della Rai. «Devo dire che la produzione mi ha stupito», spieganelle anticipazioni. «Non mi aspettavo arrivassero a questo punto. Il percorso però è finito e non soltanto per quello che è successo sabato». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)su Angelo: «che mi»Quando Valerio Staffelli le chiede poi se ha notato che, dopo aver sbagliato un passo nella performancce, avrebbe cercato un po’ compiaciuto la fidanzata Sonia Bruganelli, risponde: «Ho visto, mentre eravamo di fronte alla giuria, che si girava spesso a guardarla.