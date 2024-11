Bergamonews.it - Bergamo, il mercato del sabato torna al piazzale dello Stadio

Leggi su Bergamonews.it

. Ildelal. E la prima data utile è quella del 7 dicembre, giorno in cui ci sarà il simbolico taglio del nastro, alla presenza di associazioni di categoria e dell’assessore al Commercio Sergio Gandi, per dare il via, di fatto, alle attività. Ila casa, dunque, e lo fa dopo due anni in cui è traslocato in via Marzabotto, causa i lavori antistanti al Gewiss. A decidere quel che fu, infatti, una delibera di Giunta del 2023 con la quale si stabiliva lo spostamento, temporaneo, volto a consentire i lavori di riqualificazione della curva Morosini. Nella stessa giornata sarà inaugurato anche il nuovo parcheggio. Oggi, a lavori conclusi, il Comune ha così pianificato il ritorno nella sede prevista dal piano delle aree mercatali, specificando, nella determina, agli addetti ai lavori che non sarà necessario effettuare la scelta del posteggio poiché la disposizione rimarrà sostanzialmente la medesima, ma che si procederà anche all’ampliando di alcuni posteggi per consentire una più coerente corrispondenza allo stato di fatto e che si renderà necessario l’obbligo di utilizzo di teli da posizionare sotto i furgoni a protezione della pavimentazione.