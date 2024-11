Quotidiano.net - Abbasso la gelosia!

Un legame inossidabile che dura da più di 25 anni. Benedetta Parodi e Fabio Caressa – coppia amatissima in tv e sui social – svelano la ricetta del loro matrimonio super nel libro Calcio e pepe. Insieme è meglio (Sperling&Kupfer editore), scritto non a caso a quattro mani. Dal primo incontro nel ’ 96 negli studi di Tele+ – dove lei conduceva un tg e lui lavorava come inviato sportivo – alle nozze d’argento, festeggiate con i figli, Matilde, Eleonora e Diego, e tantissimi amici. "Siamo cresciuti, diventando genitori. Abbiamo fatto molta strada, seguendo ognuno il proprio percorso, indipendenti ma costantemente accanto, pronti a sostenerci, sempre e comunque", racconta Benedetta, attualmente impegnata su Real Time (Canale 31) con Bake off Italia. Il talent di successo per aspiranti pasticcieri, in onda ogni venerdì in prima serata, prossimo alla finale, in programma il 13 dicembre.