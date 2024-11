Iodonna.it - Pelle curatissima, mullet sale/pepe. Robbie è senza dubbio uno dei 50enni più affascinanti in circolazione

Leggi su Iodonna.it

Il primo gennaio 2025 arriva nei cinema italiani Better Man, il film sulla vita diWilliams. Un musical/bio pic con effetti speciali attesissimo, che ieri sera è stato presentato in anteprima europea. Protagonista indiscusso del red carpet, l’ex Take that, con un look sartorial/rock completato dai capelli silver più cool immaginabili. La trovata diWilliams in “Better Man”: un biopic in cui è interpretato da uno scimpanzé XWilliams presenta il film sulla sua vitaLondra è in visibilio, la star di Angels e Rock Dj è tornata.