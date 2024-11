Ilfattoquotidiano.it - “Mia madre soffre di demenza, come mia nonna. Mio padre ha il morbo di Parkinson e non riesce ad alzarsi dal letto”: il dolore di Robbie Williams

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

– impegnato nella promozione del suo film “Better Man”- in una intervista al magazine “Hello!” ha rivela la difficile situazione famigliare che sta affrontando. “Miaattualmente di, – ha dichiarato –miae lo racconto nel film. Mioha ildie nonaddal. Quindi in questo momento sono in una fase diversa della mia vita”. Già la moglie dell’artista Ayda Field al Mirror aveva detto nel 2020: “Abbiamo molti problemi familiari in questo momento. Mioha il, mia suocera che amo profondamente ha una malattia molto grave”.Intanto l’artista è atteso per la premiere italiana di “Better man”, il nuovo film di Michael Gracey, venerdì 6 dicembre alle 19.30 Fondazione Musica per Roma in collaborazione con Alice nella città, all’Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone.