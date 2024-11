Lanazione.it - Firenze, Sir András Schiff suona Bach alla Pergola

Leggi su Lanazione.it

, 27 novembre 2024 - E’ uno dei maggiori interpreti al mondo del repertorioiano per pianoforte, tanto da essere stato insignito nel 2022 della “Medaglia” della città di Lipsia come “uno dei più importanti interpreti didel nostro tempo”. Dopo il successo del suo concerto con brani a sorpresa del 2023, nel quale svelò al pubblico le composizioni eseguite solo dal palcoscenico, sabato 30 novembre, alle ore 16. torna al Teatro dellail pianista Sir. Il programma questa volta verterà proprio su uno dei monumentali capolavori di Johann Sebastian, L’Arte della Fuga. Sirè nato a Budapest nel 1953. A cinque anni ha ricevuto le prime lezioni di pianoforte da Elisabeth Vadász. In seguito, ha proseguito gli studi all’Accademia Franz Liszt di Budapest con Pál Kadosa, György Kurtág e Ferenc Rados, e a Londra con George Malcolm.