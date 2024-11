Lanazione.it - Cori della Garfagnana. Uniti per Santa Cecilia

Leggi su Lanazione.it

Per la prima volta, in occasionericorrenza di, patronamusica e del canto, nella Pieve di San Pietro a Piazza al Serchio, durante e al terminecelebrazioneMessa, si sono esibiti tutti insieme ie le corali dell’alta, sotto la direzione di Virgilio Brega, che è stato anche l’ideatore e organizzatore di questo evento, insieme ai maestri e direttori degli altri gruppi canori. Un momento davvero speciale, che ha unito tantissime comunitàGarfafnana all’insegnamusica efede. Erano presenti idi Piazza al Serchio, Borsigliana, Sillano, Gramolazzo, Verrucolette, Gorfigliano, San Michele, Sant’Anastasio e la corale di Piazza al Serchio. Nei giorni precedenti isti avevano preparato tutti insieme l’evento che ha poi meritato tanti applausi e commenti tutti favorevoli per continuare anche nei prossimi anni questa esperienza subito ben riuscita.