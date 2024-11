Game-experience.it - Avatar: Frontiers of Pandora, è disponibile Secrets of the Spires ed il supporto a PS5 Pro

Ubisoft ha rilasciato in queste oreof the, il secondo DLC diof, cogliendo inoltre questa preziosa occasione per aggiungere con una patch dedicata (il Title Update 1.2) ila PS5 Pro per il gioco di Massive Entertainment.Il publisher francese ha aggiunto che grazie alalla nuova console Sony è stata inserita la nuova modalità qualità a 60 FPS, che si pone sostanzialmente a metà strada tra le due modalità grafiche disponibili sulla console standard.Nello specifico su PS5 Pro è possibile giocare a 60 fps con una risoluzione dinamica upscalata in 4K, mentre la precedente modalità Quality offriva un rendering che oscillava tra i 1296p e i 1800p. Inoltre adesso sulla nuova console di Sony l’upscaling è eseguito tramite PSSR al posto dell’FSR 2, garantendo secondo Massive Entertainment “una migliore qualità e performance”.