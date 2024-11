Oasport.it - Volley, Trento in testa alla Superlega: Michieletto e Lavia show, Padova ko. Civitanova vince in trasferta

Leggi su Oasport.it

Stasera si sono giocati due incontri validi per l’undicesima giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. Le due partite odierne sono tate anticipate di un paio di settimane, poichésaranno impegnate al Mondiale per Club nel weekend del 14-15 dicembre (i cucinieri e i Campioni d’Europa saranno le due grandi favorite per la conquista del titolo iridato in quel di Uberlandia, Brasile).I dolomitici hanno tentennato nel secondo set, ma sono poi uscitidistanza e hanno sconfittoper 3-1 (25-19; 23-25; 25-23; 25-19) di fronte al proprio pubblico. L’Itas si è così portata inclassifica con 27 punti all’attivo e due lunghezze di vantaggio su Perugia, che ha però disputato un incontro in meno, mentreè incappata nel terzo stop di fila e resta in nona posizione.