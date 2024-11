Grottazzolina-Civitanova oggi in tv | canale orario e diretta streaming Superlega 2024 2025 volley maschile

Leggi su Sportface.it

Sta per terminare l’attesa per, anticipo valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato didi. La squadra di Massimiliano Ortenzi, fanalino di coda della classifica, vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico per provare a conquistare altri punti importanti in chiave salvezza. Serve però l’impresa per fermare i cucinieri di Giampaolo Medei, quarti e determinati a conquistare il sesto successo stagionale. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 27 novembre al PalaSavelli di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Yuasa Batterye Cucine Lubedella massima serie del campionato italiano di pallavolo